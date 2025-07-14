عرض البيانولا بقصر ثقافة قنا ضمن مسرح الطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، "البيانولا"، على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن عروض مسرح الطفل للموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة لتنمية ورعاية المواهب الصغيرة بالمحافظات.

العرض من تأليف مصطفى إبراهيم، أشعار محمد موسى، ديكور فاطمة أبو الحمد، وإخراج خالد علي.

وتدور الأحداث حول رحلة خيالية يخوضها طفلان، ينطلقان خلالها إلى عالم "البيانولا"، حيث يزوران مدينة الأحلام، التي تُصنع فيها الأحلام الجميلة، لكن تواجههما مملكة الكوابيس التي تحاول سرقة تلك الأحلام وتحويلها إلى كوابيس مزعجة.

وتهدف القصة إلى تشجيع الأطفال على التمسك بالحلم والتغلب على الصعاب من أجل بناء المستقبل.

شهد العرض حضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الكاتب أحمد أبو خنيجر، مهندس الديكور محمود جمال، والناقد المسرحي ناصر عبد التواب.

"البيانولا" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.

ويعد مسرح الطفل أحد أبرز أدوات التثقيف والتوعية التي تعتمدها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما له من دور فعال في تشكيل وعي الأطفال، وتنمية خيالهم، وتعزيز قيم التعاون والانتماء، من خلال عروض مسرحية تجمع بين الفن والتعليم، في إطار إبداعي جاذب ومؤثر.