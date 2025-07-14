 كفر الدوار ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أكثر من 665 ألف ناخب في انتخابات الشيوخ - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 11:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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كفر الدوار ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أكثر من 665 ألف ناخب في انتخابات الشيوخ

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:46 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 11:46 م

عقد محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

واستعرض بطيشة خلال الاجتماع التقارير المقدمة من مديري الإدارات الخدمية، بشأن التجهيزات التي تم تنفيذها داخل اللجان الانتخابية، وشدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وتوفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن من خلال إتاحة كراسي متحركة، ومناطق انتظار ملائمة.

كما وجه رئيس المدينة بتنظيم المرور الميداني المستمر لمتابعة آخر الاستعدادات ميدانيًا، والتأكد من تذليل العقبات، ورفع كفاءة المقار قبل بدء العملية الانتخابية.

ومن المقرر تجهيز 64 مقرًا انتخابيًا تضم 66 لجنة، لاستقبال 665 ألفًا و451 ناخبًا وناخبة بنطاق المدينة والمركز.

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