تعطل حركة القطارات بشمال ألمانيا جراء حريق يشتبه في أنه متعمد

توقفت حركة القطارات عقب اندلاع حريق على خط السكك الحديدية بين مدينتي هامبورج وكوكسهافن شمالي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق توزيع تابع لخط السكك الحديدية اشتعل خلال الليل في بلدة نوي فولمشتورف بولاية سكسونيا السفلى، مرجحة أن يكون الحريق ناجما عن عمل متعمد.

وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن الحريق ألحق أضرارا بالبنية التحتية للخط، وإن حركة القطارات بين هامبورج-نويجرابن وبوكستهوده باتجاه شتاده غير ممكنة حاليا، مضيفة أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد مدة إغلاق الخط.

ووفقا لبيانات الشركة، تم توفير خدمة نقل بديلة بالحافلات وسيارات الأجرة لركاب قطارات الضواحي على الخط "إس 5" بين نوجرابن وشتاده. كما جرى توفير خدمة نقل بديلة بين شتاده وكوكسهافن. ونصحت الشركة المسافرين بالاطلاع على مستجدات الرحلات قبل السفر واحتساب وقت إضافي للرحلة.

وذكرت الشرطة أن أحد الشهود أبلغ في نحو الساعة 15ر1 بعد منتصف الليل عن ألسنة لهب في مبنى تقني عند أحد معابر السكك الحديدية. وعندما وصلت فرق الإنقاذ الأولى كان ذلك الحريق قد أوشك على الانطفاء، إلا أن صندوق توزيع يبعد نحو 50 مترا كان لا يزال مشتعلا.

وأدى الحريق، بحسب الشرطة، إلى إتلاف خطوط الإشارات، ما تسبب في تعليق حركة القطارات. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، فيما قامت الشرطة بجمع الأدلة من موقع الحادث.