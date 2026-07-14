رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بنسبة نجاح 88%

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات للعام الجامعي 2025 - 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 88%، فيما بلغ إجمالي عدد الخريجين 289 طالبا وطالبة بمختلف أقسام الكلية.

وهنأ رئيس الجامعة، في بيان له، الطلاب الناجحين، مؤكدا أن كلية الحاسبات والمعلومات تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم التحول الرقمي وإعداد كوادر مؤهلة في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن جامعة المنوفية تواصل تطوير البرامج الأكاديمية والتطبيقية بالكلية، وتحديث المعامل والبنية التحتية التكنولوجية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى أن النتائج المتميزة تعكس جودة العملية التعليمية وجهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف القاصد أن الجامعة مستمرة في دعم كليات القطاع التكنولوجي، وتعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يوفر فرصا أكبر للتدريب العملي وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم محمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن عدد الخريجين بلغ 289 طالبا وطالبة، منهم 173 بقسم علوم الحاسب، و75 بقسم تكنولوجيا المعلومات، و19 بقسم نظم المعلومات، و19 بقسم هندسة البرمجيات، وطالب واحد بقسم المعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى طالبين وفق اللائحة القديمة.

وأضاف أن الطالبة ندى أسامة أحمد جاءت الأولى على قسم علوم الحاسب بنسبة 93%، والطالب عبدالرحمن طاهر فضل الله الأول على قسم تكنولوجيا المعلومات بنسبة 91%، والطالب أحمد عادل يحيى الأول على قسم نظم المعلومات بنسبة 81%، فيما حصلت الطالبة مريم أسامة شبل أحمد على المركز الأول بقسم هندسة البرمجيات بنسبة 89%، وجميعهم بتقديرات تؤهلهم لصدارة دفعاتهم وفقا لنتائج الأقسام.