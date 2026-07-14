الدكتور ياسين الشاذلي مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للجامعات

أعلنت جامعة عين شمس تكليف الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق بمنصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، كما هنأ رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات الشاذلي بهذا التكليف.

وبحسب السيرة الذاتية، فإن الدکتور ياسين الشاذلي عميدا لكلية الحقوث بقرار جمهوري وهو أستاذ القانون التجاري والبحري بالکلية ووكيلها لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق.

حصل على الدكتوراه في القانون التجاري من کلية الحقوق جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسة، وحصل على الماجستير في القانون من جامعتي عين شمس وليون 2 بفرنسا ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ليون 3 بفرنسا، بالإضافة إلى دبلوم القانون المقارن (القانون الامريکي- القانون الإنجليزي) من جامعة ليون 3 وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وهو خريج مدارس سان جورج للغات.

عمل بالمجال الأكاديمي في الجامعة الأمريکية بالقاهرة (کلية إدارة الأعمال)، جامعة قطر، جامعة السلطان قابوس، جامعة ليون الفرنسية، جامعة بوردو بفرنسا، جامعة النيل الدولية، جامعة اسلسکا- مصر، کلية النقل الدولي واللوجستيات بالأکاديمية العربية لتکنولوجيا العلوم والنقل البحري، معهد الخدمات المالية الأكاديمية الأولمبية القطرية، الاکاديمية الأولمبية العمانية.

كما يعمل محاميا بمحکمة النقض والإدارية العليا والدستورية، وله خبرة مهنية في مجال صياغة التشريعات واللوائح والسياسيات والعقود بمختلف أنواعها، وبالأخص عقود التجارة الدولية وعقود الشرکات والوکالات التجارية واتفاقيات التسوية وصفقات الدمج والاستحواذ.

اختير الشاذلي مُحکما في عدد من الدعاوي التحکيمية الوطنية والدولية، وهو عضو مرکز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومحکم معتمد لدي مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي (CRCICA)، ومرکز دبي للتحکيم الدولي((DIAC، مرکز قطر الدولي للتوفيق والتحکيم (QICCA)، وقدم شهادة کخبير محلف Expert Witness في العديد من المنازعات أمام غرفة التجارية الدولية بباريس ICC)) ومحکمة لندن للتحکيم الدولي (LCIA)، کما رشح کخبير أمام مرکز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنک الدولي (ICSID).

انتدب الدکتور الشاذلي للعمل کمستشار قانوني لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر) وکخبير قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مصر)، وأيضاً عمل کخبير قانوني للمشروعات الدولية الممنوحة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وشارك کخبير في صياغة عدد من التشريعات التجارية بالدول الخليجية، کما أنه محاضر معتمد لدي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومرکز المدريين المصريين (EIOD).

بدأ الشاذلي حياته المهنية في سلک القضاء، حيث قد عُين عضو بهيئة المفوضين بالمحکمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، کما عُين معاون بالنيابة العامة.

ونشر الشاذلي أکثر من 50 بحث مُحکم منشور بلغات مختلفة (العربية - الإنجليزية – الفرنسية) في الدوريات المحلية والدولية، وبالأخص في مجال قانون الشرکات، قانون الاستثمار، قانون الرياضة، التحکيم التجاري، قانون سوق المال، الدعاية والاعلان، قانون الاتصالات والمعلومات، التجارة الإلکترونية، قانون النقل الجوي والبحري، قانون الملکية الفکرية، الوسائل البديلة لفض المنازعات. کما له أيضاً عدد من الکتب حول شرح قانون التجارة، قانون الشرکات، قانون الأوراق التجارية والعلميات المصرية، وأيضاً قانون التحکيم.

وحصل الشاذلي على الجائزة الأولى الخاصة بابحاث حقوق الإنسان لمدينة ليون لعام 2007 وعلى جائرة أفضل المؤلفين لعام 2017 من مؤسسة ليکزنکزس LexisNexis العالمية، فضلاً عن عضوية جمعية القانون الدولي والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري، کما انضم کمشرف اکاديمي ضمن برنامج تأهيل المحکمين الشبان بالأکاديمية الافريقية للتحکيم لعام 2020.