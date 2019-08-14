رئيس البعثة يقدم تقريرا شاملا لرئيس الوزراء بسلبيات وإيجابيات موسم الحج

أنهى حجاج بيت الله الحرام المتعجلون مناسك الحج، الثلاثاء، ولم يبق لهم إلا طواف الوداع الذى يؤدنه قبل مغادرتهم مكة للعودة إلى بلادهم أو للذهاب إلى المدينة لاستكمال برنامج الحجج، فيما يبدأ اليوم الأربعاء عودة أول فوج من حجاج السياحة طيران من مطار جدة إلى القاهرة، على أن تبدأ أولى رحلات عودة حجاج المستوى البرى منتصف الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ لجان وزارة السياحة العشر بالمملكة العربية السعودية فى العودة لأماكنها بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومطارى جدة والمدينة ومنفذ حالة عمار البرى، لاستكمال الإشراف على برامج الحج التى تنفذها 2196 شركة سياحية.

وطالبت وزيرة السياحة من بعثة الحج السياحى بضرورة التأكيد على جميع اللجان بالعمل على حل جميع مشاكل الحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم وتقديم جميع التيسيرات اللازمة حتى عودتهم لمصر.

وتلقت غرفة العمليات التى شكلتها البعثة الرسمية للحج لاستقبال أية شكاوى تخص الحجاج عددا من الشكاوى الخاصة بتأخر التسكين بمخيمات منى.

من جهته، أشار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية إلى أنه سيتقدم فور عودته إلى مصر بتقرير كامل لرئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء مناسك الحج عن الموسم وأداء البعثات النوعية فى تنظيم البرامج، موضحا أن تقريره سيشمل الإيجابيات والسلبيات التى مر بها الموسم، ويشمل توصياته لضمان خلو المواسم المقبلة من السلبيات المتكررة.

وأشاد عبدالعاطى بالبعثة الطبية ودورها فى علاج آلاف الحجاج بكل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. كما وجه الشكر لبعثة وزارة الأوقاف على توحيد فتاواها فى الأمور المتعلقة بالحج وأخذها بمبدأ الرخص للتيسير على الحجاج خاصة المرضى والنساء وكبار السن.

إلى ذلك، يبدأ حجاج السياحة التوجه غدا من مكة المكرمة بعد انتهاء أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمى الجمرات إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى الشريف.

وقال صبح عبدالفتاح، رئيس مكتب شئون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، إن بعثة السياحة أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال الحجاج، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى أن إجمالى حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج منهم 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة فى الموسم الأول قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقى العدد والمقدر بـ 26 ألف حاج لزيارة المدينة فى الموسم الثانى فور انتهاء مناسك الحج، لافتا إلى أن الـ 26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البرى و16 ألف حاج بالطيران على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.