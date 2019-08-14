3 زيوت طبيعية تمنحك حواجب كثيفة

تساقط شعر الحواجب مشكلة تواجه بعض الفتيات، ويحاولن الخروج منها عبر تكثيف الحاجب باستخدام قلم الكحل الأسود أو مواد أخرى لمنحها مظهر أكثر كثافة، لكن يمكن أن تؤثر هذه المواد على البشرة مع الاستخدام المتكرر، ولذلك سيكون الخيار الأفضل أمامك هو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية للحصول على حواجب كثيفة.

وقدم موقع "bulk powders" عدة خلطات طبيعية مفيدة لتكثيف شعر الحواجب في وقت قصير.

1- زيت الخروع

يعد زيت الخروع من أفضل المواد الطبيعية التي تزيد من كثافة الحواجب؛ لأنه غني بالبروتينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات، ولذلك يغذي بصيلات الشعر.

ولاستخدام زيت الخروع، عليكِ تدليك الحواجب به بعد وضع قطرات قليلة على أصابعك، واستمري في ذلك لمدة نصف ساعة، وقومي بإزالته باستخدام المناديل المبللة أو كريم إزالة المكياج، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

2- زيت جوز الهند

يستطيع جوز الهند أن يحسن الدورة الدموية في الوجه؛ لأنه يحتوي على بروتينات طبيعية تحمي الشعر من السقوط، إضافة إلى أنه مضاد للمكيروبات ويغذي الجلد بفيتامين "E" والحديد.

ولاستخدام زيت جوز الهند، عليك وضعه على الحواجب يوميًا خلال أسبوع أثناء الليل ومسحه في الصباح بالماء الفاتر.

3- زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون أيضًا لأنه يحتوي على فيتامينات "A" و"E"؛ مما يساعد في نمو الشعر.

وللاستعانة بزيت الزيتون، ضعي قطرة منه على أطراف أصابعك، ودلكي الحواجب لمدة 5 دقائق، واتركيه من الليل حتى الصباح ثم اغسلي وجهك بالماء بشكل عادي.