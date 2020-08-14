الهند ترحب بالاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية: شريكان استراتيجيان لنيودلهي

رحبت الهند بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ووصفتهما بأنهما «شريكان استراتيجيان» لنيودلهي، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، منذ قليل.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».