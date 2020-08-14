رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات: إحلال السلام أولويتنا في المنطقة

قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، إن «الإنجاز التاريخي للدبلوماسية الإماراتية في إيقاف ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية وإعادة الأمل في إحياء عملية السلام يؤكد أن إحلال السلام في المنطقة بأسرها كان وما زال أولوية للإمارات قيادة وشعبا».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أن «القضية الفلسطينية ستبقى دائما في مقدمة أجندة السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استثمرت مكانتها الدولية التي بنتها من أجل خدمة المصالح الوطنية العليا للأشقاء الفلسطينيين وحفظ حقهم في إقامة دولتهم».

وثمن جهود ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في إرساء السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن «هذه الجهود أتت تأكيدا واستمرارا لحكمة القيادة في دولة الإمارات في التعامل مع مختلف القضايا السياسية، والتي تستند إلى مبادئ وقيم رفيعة من أبرزها مبادئ السلام والاستقرار والتركيز على التنمية الإنسانية والاقتصادية والعلمية للمنطقة العربية وصولا إلى تحقيق الازدهار للمنطقة والعالم أجمع».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، اليوم الخميس بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.