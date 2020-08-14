هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة لليوم الثالث

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شنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجمات بالمدفعية وبطائرات حربية على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب أراضيها.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الغارات استهدفت أرضاً زراعية وموقعي تدريب يتبعان لحركة حماس في جنوب قطاع غزة فيما جرى قصف بقذائف مدفعية موقعي رصد على أطراف القطاع.

وبحسب المصادر، خلفت الهجمات أضرارا مادية بالمواقع المستهدفة ومنازل سكنية مجاورة من دون وقوع إصابات.

وشنت إسرائيل هجمات مماثلة في اليومين الماضيين بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ما يؤدي إلى حرائق في حقول وأحراش زراعية.

وتقول فصائل فلسطينية إن إطلاق البالونات يندرج ضمن "المقاومة السلمية" بهدف الضغط لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007 والسماح بإقامة مشاريع إنسانية.

وقررت إسرائيل أول أمس الأربعاء تقليص مساحة الصيد المسموحة قبالة شاطئ بحر قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال ووقف إدخال الوقود إلى القطاع حتى أجل غير مسمى.

وقبل ذلك بيومين أغلقت إسرائيل معبر (كرم أبوسالم/كيرم شالوم) المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

وكان تم ابتداع إطلاق بالونات حارقة التي اقتصر تأثيرها على خسائر اقتصادية، من شبان فلسطينيين ضمن مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل وتوقفت منذ مطلع العام الجاري.