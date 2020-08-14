«روبرت كوخ» يسجل 1449 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، 1449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 221 ألفا و413 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9225 حالة، بزيادة قدرها 14 حالة مقارنة بأمس الخميس، وبلغ عدد المتعافين 200 ألف و200 حالة.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة، وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ مايو الماضي، ثم عاود إلى الارتفاع مجددا في نهاية يوليو الماضي، ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 91ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.