روبرتسون: جائزة أرنولد مستحقة عن جدارة

هنأ أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول زميله في الفريق ألكسندر أرنولد ظهير بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب روبرتسون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " يا له من لاعب، يا له من رجل! مستحقة عن جدارة".

وأعلن حساب البريميرليج الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة تتويج أرنولد بالجائزة لموسم 2019-2020.

الشاب الإنجليزي تفوق على جاك جريليتش لاعب أستون فيلا، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، ماسون جرينوود، لاعبي مانشستر يونايتد، كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت، نجما تشيلسيش، بالإضافة إلى دين هيندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد.

واستمر أرنولد في تقديم أداءه المتميز حيث تفوق على نفسه على مستوى صناعة الأهداف بتقديمه 13 تمريرة حاسمة محطما رقمه في الموسم الماضي بـ12 تمريرة.

وشارك ابن مدينة ليفربول هذا الموسم مع الريدز في 38 في البريميرليج سجل خلالها 4 أهداف وصنع 13، ليساهم في تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عامًا.