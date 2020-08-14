رئيس النمسا ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان سُبل انعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو بحث، خلال زيارته إلى فيينا، مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.



وذكرت أورتاجوس، في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، أن بومبيو تطرق في حديثه مع دير بيلين إلى الروابط الثنائية القائمة بين الولايات المتحدة والنمسا.. مُشيرة إلى أن الجانبين أكدا مدى أهمية التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مسألة تعزيز النشاط الاقتصادي عقب تفشي وباء "كورونا"، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار مع النمسا.



وتأتي زيارة بومبيو إلى النمسا في إطار الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليًا وتشمل أربع دول: سولفينيا وبولندا والتشيك والنمسا، حيث من المقرر أن يلتقِي مع عدد من كبار المسؤولين هناك من بينهم المستشار النمساوي سيبستيان كروز ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج.