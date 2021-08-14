طالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، باللعب في الكونفدرالية بعد وصول الفريق للمركز الرابع بالفوز 4/2 على حساب فريق طلائع الجيش، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وانتقد عامر قرار اتحاد الكرة، الخاص بتحديد الأندية الأربعة المشاركة في المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، مع ختام الجولة التاسعة والعشرين

ويشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والمصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية، في الموسم المقبل، لاحتلالهم المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري على الترتيب، بختام الجولة الماضية من المسابقة.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سموحة رابع الدوري عايز حقي، ومن حقي اللعب في بطولة الكونفدرالية، سبق لسموحة اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة الكونفدرالية أيضا».

وتسمح لوائح مسابقة الدوري المصري لاتحاد كرة القدم بتحديد أسماء ممثليه في البطولات القارية للموسم المقبل، قبل نهاية الموسم الجاري، وفقا لترتيب الجولة التي تتزامن مع الموعد النهائي المحدد من قبل الكاف لإرسال القائمة، وكان ذلك يوم 10 أغسطس الجاري، مع ختام الجولة التاسعة والعشرين.