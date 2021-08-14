النيابة السعودية: السجن 24 عاما لـ 4 جناة حاولوا تهريب 140 مليون ريال

أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية اليوم السبت أن حكما قضائيا صدر بالسجن 24 عاماً بحق 4 جناة حاولوا تهريب 140 مليون ريال بطريفة غير مشروعة إلى خارج المملكة.

وقال المصدر إن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن سعودي" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب – لم يكشف عن جنسياتهم- عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.