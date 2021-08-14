نجاة قائد أمني من محاولة اغتيال في عدن جنوبي اليمن

نجا قائد أمني تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور سيارة دورية عسكرية كان فيها صالح الذرحاني، قائد شرطة مديرية دار سعد، وعدد من مرافقيه".

وأشار المصدر إلى أن اشتباكات خفيفة اندلعت عقب الانفجار، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم جنود ومدنيون.

وبحسب المصدر، فقد نشرت قوات الانتقالي مسلحيها في المنطقة عقب الانفجار، في حين لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

سبق وأن شهدت محافظة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، عدة انفجارات وعمليات اغتيال طالت مسؤولين وضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش.