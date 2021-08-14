ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

يساعد البروتين على إنقاص الوزن وبناء العضلات الخالية من الدهون التي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي" عددا من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تساعد على فقدان الوزن.

1- الفاصوليا السوداء:

تعد مصدرا غير مكلف للبروتين.

2- حبوب ليما:

تقدم بعض حبوب ليما حول 21 جراما من البروتين لكل 100 جرام.

3- الذرة:

تمتلك 15.6 جرام من البروتين لكل كوب، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.

4- سمك السلمون:

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية. ويعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين وأحماض الأوميجا 3 ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالرضا أكثر في الوجبات.

5- البطاطس

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين. يجب على الناس توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الناس على البطاطس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

6- البروكلي

يحتوي كوب واحد من البروكلي النيء تقريبا على 2.6 غ من البروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم. ويحتوي على 31 سعرة حرارية في كل كوب.

7- القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و2 غ من البروتين.

8- الملفوف الصيني

ويعرف أيضًا باسم بوك تشوي، ويشمل على الكثير من السعرات الحرارية من البروتين وهو مليء بمضادات الأكسدة.

9- البيض

يعتبر البيض مصدرا ممتازا للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية.

10- لحم البقر

يقدم لحم البقر كميات عالية من البروتين لكل وجبة، كما أنه معتدل الكربوهيدرات.

11- الدجاج

يعد صدر دجاج مصدرا قليل الدهون والسعرات الحرارية خاصة عند تقديمه دون جلد.

12- الشوفان

يحتوي كل 100 جرام من الشوفان على 17 جراما من البروتين، كما أنه مصدر للكربوهيدرات المعقدة.

13- التونة

تعتبر التونة مصدرا ممتازا للبروتين، بالإضافة إلى عدد قليل من السعرات الحرارية.

14- فول الصويا

يحتوي على 17 جراما من البروتين لكل نصف كوب.

15- السبيرولينا

هي بكتيريا تنمو في كل من المياه العذبة والمالحة، وتقدم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والبروتين على شكل المسحوق.

16- تعد البقوليات غنية بالألياف والبروتين.

17- تستخدم بذور القنب في السلطات كبديل عن الخبز المحمص.

18- تعد الطماطم المجففة بالشمس إضافة ممتازة للعديد من الأطباق ومصدرا جيدا للبروتين.

19- الجوافة هي واحدة من أكثر الفواكه غنى بالبروتين، بالإضافة إلى فيتامين سي.

20- يوفر الأرضي شوكي كمية جيدة من البروتين والألياف.

21- البازلاء غنية بالبروتين والألياف والمواد المغذية الأخرى.

22- يعتبر لحم البيسون مصدرا ممتازا آخر للبروتين، وهو لحم قليل الدهن.

بالإضافة إلى لحم الديك الرومي والحمص والكينوا والزبادي اليوناني والجبن القريش واللوز والحليب والعدس وبذور اليقطين والأفوكادو ولحم الخنزير والفستق وبذور الشيا والمكسرات والأسماك والحنطة والتيف.