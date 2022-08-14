روسيا تؤكد استعدادها لإجراء محادثة وخطوات ملموسة لتبادل الأسرى مع أمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد إن الجانب الروسي مستعد لإجراء محادثة مهنية وخطوات ملموسة لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.



وأضافت زاخاروفا -في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إنني أوكد مرة أخرى، أن الجانب الروسي مستعد لمحادثة مهنية وخطوات ملموسة في هذه المنطقة، وسيكون ذلك بشكل احترافي فقط".. مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الذين سيتعاملون مع هذه الأمور مستعدون لذلك.



وحكمت روسيا بالسجن تسع سنوات على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جراينر، بعد أن أوقفتها فبراير الماضي في مطار موسكو وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي وأقرت بحيازتها هذه المادة مؤكدة أنها أتت بها إلى روسيا عن طريق الخطأ وأنها تستخدمها بطريقة شرعية في الولايات المتحدة لتخفيف الآلام.



وأعلنت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها قدمت "عرضا مهما وجديا" لموسكو للإفراج عن جراينر وأمريكي آخر معتقل في روسيا هو بول ويلان يقضي عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، مقابل فيكتور بوت وهو تاجر أسلحة روسي شهير مسجون في الولايات المتحدة لكن الخارجية الروسية ذكرت أنه لا يمكن مناقشة تبادل قبل صدور الحكم.



من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم شركة (غازبروم) الروسية، سيرجي كوبريانوف، أن الشركة نقلت 40.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة "سودجا" لتقديم المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا.



وقال كوبريانوف: "إن شركة (غازبروم) تقوم بتوريد الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار، الذي أكده الجانب الأوكراني، عبر محطة "سودجا"، مشيرا إلى نقل 40.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 14 أغسطس الحالي.



وأضاف: "أن سودجا لا تزال المحطة الوحيدة، التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وذلك بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الغاز الروسي إلى محطة "سوخرانيفكا" في 11 مايو الماضي".



كان الجانب الأوكراني أعلن في وقت سابق أن إغلاق محطة "سوخرانيفكا" كانت نتيجة لسيطرة القوات المسلحة الروسية في لوجانسك عليها.



في المقابل، قال وزير العدل في لاتفيا، يانيس بوردانس، إن سلطات بلاده تعمل على صياغة قانون حول تقييد استخدام اللغة الروسية في مواقع العمل والأماكن الاجتماعية.



وأضاف بوردانس: "أنه يجب فرض حظر على استخدام لغة ليست من لغات الاتحاد الأوروبي، ويجب منع استخدامها عند بيع السلع أو تقديم الخدمات"، لافتا إلى أنه من الممكن شطب اللغة الروسية خلال الاتصالات وفي المصارف.



وأشار الوزير إلى أنه من الممكن استنتاج هذا القانون، من الاستفتاء حول لغة الدولة الثانية لعام 2012، لافتا إلى أن قد يتم إرسال هذا القانون في المستقبل إلى اجتماع للأحزاب التي تشكل الحكومة، وبعد ذلك سيصبح من الممكن تقديمه إلى مجلس النواب اللاتفي.



ويعيش في لاتفيا، حوالي 1.8 مليون شخص، من بينهم حوالي 40٪ يتحدثون الروسية، وفي هذه الجمهورية هناك لغة واحدة فقط للدولة اللاتفية، فيما تتمتع اللغة الروسية بمكانة اللغة الأجنبية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و495 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.



وأوضحت الوكالة - وفقا لـ"راديو بولندا" - أن بولندا استقبلت أمس السبت نحو 27 ألفا و700 لاجئ وافدين من أوكرانيا، فيما غادر نحو 33 ألفا و700 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.63 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.



كانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.