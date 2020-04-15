كوريا الشمالية تنتقد الأمين العام للأمم المتحدة لتصريحاته بشأن نزع السلاح النووي

اتهمت كوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد بالافتقار إلى الحيادية كرئيس للهيئة العالمية، واعترضت على تصريحاته المتعلقة بنزع السلاح النووي خلال زيارته إلى سول يوم الجمعة .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم سون جيونج، نائب وزير الخارجية للمنظمات الدولية الكوري الشمالي، أدان في بيان له الأمين العام للأمم المتحدة لما تردد عن تعبيره عن "الدعم الكامل لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

والتقى جوتيريش يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسف عميق إزاء التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تفتقر بشكل صارخ للحياد والنزاهة وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية".

وتابع "إن ما يسمى بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، الذي تروج له الولايات المتحدة والقوات التابعة لها، هو مجرد تعد على سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -كوريا الشمالية- لأنها تطالب بنزع السلاح من جانب واحد، وربما يعرف الأمين العام جيدا أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد رفضتها تماما دون أي تساهل".

وأضاف كيم إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو "خيارها الحتمي" للدفاع عن أمنها، داعيا جوتيريش إلى "توخي الحذر في قول مثل هذه الأقوال والأفعال الخطيرة والتي تشبه "صب البنزين على النار" في وقت يتسم " بوضع شديد الخطورة "في شبه الجزيرة الكورية.