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صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية، غداً الاثنين، بمدينة طبرق، وذلك برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وقال المريمي إنه سيتم في هذه الجلسة الحديث عن الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية ابتداء باستكمال المسار الدستوري، مع إقرار بعض مشاريع القوانيين الجاهزة للعرض والمهمة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، دعا، كل الأعضاء للحضور في جلسة رسمية الاثنين.

والجلسة المرتقبة في طبرق هي الأولى منذ هجوم متظاهرين غاضبين على مجلس النواب وحرقه مطلع الشهر الماضي.