 تونس تعرب عن تضامنها الكامل ووقوفها مع السعودية في مواجهة كافة أشكال الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس تعرب عن تضامنها الكامل ووقوفها مع السعودية في مواجهة كافة أشكال الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 3:58 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 3:58 ص

أعربت تونس عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها على إثر إقدام أحد المطلوبين أمنيا على تفجير نفسه عند محاولة ضبطه من عناصر الأمن السعودي؛ مما أسفر عن وقوع عدة إصابات في محيط التفجير.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج - في بيان اليوم /السبت/ - "أنه على إثر هذه الحادثة الجبانة، تعبّر تونس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، سائلة العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها والمقيمين بها من كل سوء ومكروه".

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