لاعب البنك الأهلي أحدث صفقات الزمالك

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أبدى أحمد ياسين مدافع فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، موافقته على الانضمام لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا اعجابه بإمكانيات اللاعب في خط الدفاع، وطلب ضرورة التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وينتظر أحمد ياسين موافقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على انتقاله للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد.

وظهر احمد ياسين بمستوي جيد خلال بطولة كاس العرب التي اقيمت في قطر في ديسمبر الماضي بعد ان ضمه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب للمشاركة في تلك البطولة لتعويض غياب احمد حجازي بسبب الاصابه.