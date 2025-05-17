قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اعتبارًا من أمس الجمعة، بموجة شديدة الحرارة، موضحة أن ذروتها اليوم السبت.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، وامتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بما يتراوح بين 6 إلى 8 درجات، قائلة إن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى قد تتجاوز 40 درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ على محافظات الصعيد، موضحة أنها تتراوح بين 44 إلى 45 درجة بشمال الصعيد، وتصل إلى 47 درجة في الأقصر وأسوان.

وحذرت من أن الأجواء شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع شدة الإشعاع الشمسي، متوقعة أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.