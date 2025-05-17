يحيى المطرب العراقي كاظم الساهر، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا على مسرح أوبرا دبي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيي كاظم الساهر، حفلا غنائيا آخرًا غدا، على نفس المسرح؛ نظرا للإقبال الكبير من جمهور ومحبين النجم العراقي.

ويشار إلى أن كاظم الساهر طرح مؤخرًا ألبوم «مع الحب» يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، وهم: (يا وفية، ويا قلب، وبيانو، ومعك، وتاريخ ميلادي، ورقصة عمر، ولا تظلميه، وتراني أحبك، وأعود، والليل، ومررت بصدري، ولا تسألي، ولا ترحلوا»؛ ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

وطرح كاظم الساهر، مؤخرًا أغنية «أمسك نارك - Hold your fire»، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث وصفها بأنها أغنية تهدف إلى منح الموسيقى بعدًا إنسانيًاعمليًا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصا».

والأغنية من ألحان كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.