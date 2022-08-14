مسؤول روسي: فاينانشيال تايمز حرفت أقوالي بشأن زيارة جروسي لمحطة زابوروجيا

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بتحريف أقواله حول زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية.



وقال أوليانوف في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد: "إن الصحيفة نسبت إلى بيان حول عدم إمكانية زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى المحطة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، في الواقع، أنا قلت إن جروسي من يقترح مثل هذا الجدول الزمني، وعنوان مقال "فاينانشيال تايمز" كان تحريفا متعمدا".



وكانت صحيفة "إزفستيا" الروسية قد نشرت، يوم الجمعة، مقابلة مع أوليانوف، حيث أجاب على سؤال حول موعد زيارة جروسي لمحطة زابوروجيه، قائلا: ("لن يقدم أحد إجابة دقيقة على هذا السؤال حتى جروسي نفسه"، مشيرا إلى احتمال أن تجري الزيارة في نهاية أغسطس الحالي أو بداية سبتمبر المقبل)، فيما كتبت "فاينانشيال تايمز": "قال ميخائيل أوليانوف لصحيفة إزفستيا في مقابلة نشرت يوم الجمعة أن زيارة جروسي لا يمكن أن تتم قبل أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر"، وجاء مقال الصحيفة البريطانية تحت عنوان: "روسيا ترفض الدعوات للسماح بالوصول إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية".