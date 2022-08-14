 رومانيا تسجل 4689 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 4689 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 9:55 ص
سجلت رومانيا 4689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و120 ألفا و681، وترتفع الوفيات إلى 66 ألفا و193 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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