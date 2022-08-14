 العراق.. إحباط بيع طفل بـ5 آلاف دولار من قبل ذويه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق.. إحباط بيع طفل بـ5 آلاف دولار من قبل ذويه

رويترز
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:30 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، إحباط بيع طفل من قبل ذويه بـ5 آلاف دولار في بغداد.

وفي تفاصيل العملية قالت وكالة الاستخبارات في بيان إن معلومات استخبارية دقيقة مكنت الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الأب الذي عرض ابنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة أن الأب ادعى قبل المجيء به إلى بغداد أن الطفل ليس ابنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 آلاف دولار.

وأوضح البيان أن "عملية القبض تمت بالجرم المشهود وتم تدوين أقواله وإيداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال.

 


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