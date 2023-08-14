ماني يقود هجوم النصر لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتفاق مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الاتفاق نظيره النصر على ملعب محمد بن فهد، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة اليوم كما يلي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى

الدفاع: نواف بوشل، محمد فتيل، مختار علي، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم

الهجوم: عبدالعزيز العليوه، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني.

فيما يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيل النصر في مواجهة الاتفاق، بعد إصابته في المباراة الأخيرة أمام الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.