روسيا: أسلحتنا تثبت جدارتها في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن الأسلحة الروسية تثبت جدارتها في أوكرانيا.

وأضاف شويجو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن الأسلحة الغربية "يبالغون في الدعاية لها" ثبت أنها "بعيدة كل البعد عن المثالية" خلال القتال في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

في المقابل، أفادت أوكرانيا، اليوم الاثنين، باحتدام القتال على طول خط المواجهة وإحراز "بعض النجاح" في دفع القوات الروسية بأحد مناطق جنوبها الشرقي، إذ تحاول القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، إن الألغام الروسية المنتشرة على نطاق واسع والتحصينات القوية تقوض التقدم.

وأضافت ماليار أن الجيش الأوكراني حقق نجاحا حول قرية ستارومايورسك، التي تبعد نحو 60 ميلا جنوب شرق دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا، بالإضافة إلى مواصلة القتال في جبهتين بالجنوب، مشيرة إلى أن القوات تخوض معارك لاستعادة السيطرة على أوروزخين المجاورة.

وقال مسئول معين من جانب موسكو في جزء من منطقة زابوريجيا، أمس الأحد، إن كييف تحاول اختراق الخطوط الروسية عن طريق كسب موطئ قدم في القريتين.

وقالت ماليار في بيان لمنصة عسكرية رسمية: "تقع أعمال قتالية قرب أوروزخين... وتم إحراز بعض التقدم على المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي قرب ستارومايورسك".