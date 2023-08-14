 وكيل تعليم الفيوم تتابع اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالتعليم والتدريب المزدوج - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الفيوم تتابع اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالتعليم والتدريب المزدوج

مصطفى البنا
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 6:52 م

تابعت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم، بحضور الأستاذ محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، والأستاذ محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، حيث تم اليوم البدء فى إجراء الاختبارات إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

كما تم متابعة مقرات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم، والمدرسة الفنية للبنات الجديدة، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج.


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