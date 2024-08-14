 ندوة عن العنف ضد المرأة في قرية الرياينة بالأقصر - بوابة الشروق
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ندوة عن العنف ضد المرأة في قرية الرياينة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 3:13 م

نظمت لجنة التنسيق والمتابعة بمجلس مدينة أرمنت في الأقصر، بندوة بقرية الرياينة، ضمن مبادرة "تحدث معه – المرأة الأقصرية تتحدث"، وذلك بحضور على عثمان رئيس المجلس.
وتناولت الندوة قضية العنف ضد المرأة وضرورة الرفق بها، وكيف رفع الإسلام والأديان الأخرى من شأنها، ودورها والرجل في المجتمع.

كما تناولت الندوة مشكلة ختان الإناث وما تتعرض له الأنثى من آثار سلبية نتيجة هذا الختان.

وقالت اللجنة، إن الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني.

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