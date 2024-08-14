منتخب جامعة بنها يحصد الميدالية الفضية بالمهرجان الرياضي للياقة البدنية للجامعات المصرية

حصل طلاب جامعة بنها علي الميدالية الفضية على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة الكروس فيت الثلجى بالمهرجان الرياضي للياقة البدنية للجامعات المصرية، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بمول مصر.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.