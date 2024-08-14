أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 594 ألفا و400 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 594 ألفا و400 جندي، بينهم 1240 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8476 دبابة، منها 21 دبابة أمس الثلاثاء، و16402 مركبة قتالية مدرعة و16821 نظام مدفعية و1151 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و921 من أنظمة الدفاع الجوي، و2426 صاروخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 366 طائرة حربية، و328 مروحية، و13548 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22710 من المركبات وخزانات الوقود، و2813 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.