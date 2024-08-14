 عبدالمنعم سعيد: مصر بالغة الحساسية إزاء التطورات الدولية وتتأثر بتداعياتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبدالمنعم سعيد: مصر بالغة الحساسية إزاء التطورات الدولية وتتأثر بتداعياتها

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 10:51 م

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن مصر بالغة الحساسية إزاء التطورات الدولية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المشهد» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «ten»، مساء الأربعاء، أن هذه الحساسية ظهرت خلال المرحلة الماضية، سواء بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو بعد الحرب على غزة.

وأوضح أنه دائما ما تكون هناك تداعيات تؤثر على مصر اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا، كما يحدث في الفترة الحالية.

وشدد على أن العالم أصبح مضطربًا بشكل غير عادي، موضحا أن العولمة كان يتوجب أن تؤدي لانسجام العالم لكنها خلقت ما هو مضاد لذلك، وأن الحركة المضادة للعولمة تثير تحركات كبيرة على مستوى الدول في الفترة الحالية.

ولفت إلى ظهور الإرهاب الذي يمثل حالة خاصة من التعصب الديني، ثم تيارات اليمين التي انتشرت في الغرب.

 


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