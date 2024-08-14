سموتريش يعلن إقامة مستوطنة جديدة في غوش عتصيون جنوب القدس المحتلة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، صباح اليوم الأربعاء، إقامة مستوطنة جديدة في غوش عتصيون جنوب القدس المحتلة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المستوطنة الجديدة إحدى 5 مستوطنات قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي بناءها؛ ردا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، والاعتراف الأحادي من عدة دول بالدولة الفلسطينية.

ونوه تقرير صادر عن هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، بأن إجراءات السلطات الإسرائيلية وتعديات المستوطنين «ساهمتا في تهجير 5 تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردا، خلال النصف الأول من عام 2024».

وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.

وبحسب التقرير، يُجمع الباحثون والمختصون على أن إرهاب المستوطنين، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، تحول إلى نشاط شبه يومي، لا يمكن فصله عن سياسة الدولة الهادفة لترسيخ الاحتلال، وخطتها للتطهير العرقي وتمكين الاستيطان من التوسع.