وزارة التعليم تعلن ضوابط الاستعداد للعام الدراسي الجديد

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا

- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في 8 سبتمبر المقبل للمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الحكومية والخاصة.

شددت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد حرصاً على الانضباط داخل المدارس، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن معينة.

وأكدت على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل الجهود الممكنة للقضاء عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وخاصة المتغيبين عن المدرسة من المعلمين الملتزمين بالحضور طبقاً للجدول المدرسي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد من يمارس المهنة بدون وجه حق، خاصة من هم في إجازات بدون مرتب ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو مقراتهم الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتأكد من سلامة أغطية الصرف في محيط المدرسة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.

وأشارت إلى ضرورة معاملة أولياء الأمور بطريقة حسنة وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لمتابعة أبنائهم تربوياً، مع الإعلان عن هذه المواعيد بوضوح بمدخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأكدت الوزارة منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، مع إحالة المخالفين للمساءلة القانونية.

كما حظرت التدخين داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات المشددة لمنعه ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.

وأكدت على تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً وبالسجلات المخصصة أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، مع تخصيص أرقام للشكاوى.

وشددت الوزارة على منع مندوبي المبيعات والدعاية من دخول المدارس وعرض هدايا على العاملين أو الطلاب، خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

كما حظرت استغلال أسوار المدارس للإعلانات أو الشعارات السياسية، وأكدت على إزالة أي إعلانات فوراً، مع منع التطرق إلى القضايا السياسية أو الدينية داخل المدرسة، واستخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.

وطالبت الوزارة بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة والإعلان عنها بشكل بارز في كل مدرسة، مع تشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.

وأكدت على ضرورة محاربة التطرف الفكري وغرس قيم المواطنة والانتماء، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني في طابور الصباح بجميع المدارس.

وأكدت على أن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي عن المشروعات القومية والولاء للوطن.

وأوضحت الوزارة أهمية مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات، مع الالتزام باللوائح المتعلقة بالانضباط والعقوبات والتحفيز التربوي.

وأكدت على منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائياً، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية واستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، مع التأكيد على إظهار الحدود الجنوبية للبلاد وعدم استخدام أي خرائط أخرى.

وشددت الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكدت على ترشيد استخدام الطاقة والمياه في المباني التعليمية، والتوسع في المساحات الخضراء وزرع الأشجار، مع تشجيع الطلاب على المشاركة في ذلك. وأكدت على ضرورة صيانة المعامل والورش والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب.

وأكدت الوزارة منع استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب غير الصادرة عن الوزارة.