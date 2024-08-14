أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة النقل، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية باسم «منصة مصر الصناعية الرقمية»؛ تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي في مصر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إن المنصة ستتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية، ورخص البناء والتشغيل، والسجل الصناعي، ودفع الرسوم إلكترونيًا، وذلك خلال أسبوع واحد فقط، على غرار تجربة «سياحة اليخوت».

وتابع: «أي مستثمر عايز أرض يدخل على المنصة يختار الأرض، وفي خلال مدة أقل من أسبوع يكون معاه رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة.. إن شاء الله سنحقق نهضة سريعة في الصناعة المصرية قبل نهاية 2024، ثم نبدأ بعدها في تنفيذ الخطة طويلة المدى 2030».

وأشار إلى حرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين والوقوف على مشكلاتهم، لافتا إلى عقده جلسة مع ممثلي اتحاد الصناعات، بحضور 42 مصنعًا، فضلا عن زيارة 3 مناطق صناعية، قائلا: «سأزور كل المناطق الصناعية، والمصانع مرة و2 و3 حتى استطيع الوقوف على مشاكلهم وأحلها أول بأول».

وفي سياق متصل، تعهد «الوزير» بتعويض الموظفين بهيئة التنمية الصناعية على قراره بزيادة أيام العمل من 5 إلى 6 أيام بإضافة يوم السبت، وذلك لمواكبة زيادة الطلبات من المستثمرين، قائلا: «طبعا لازم الناس التي ستعمل 6 أيام و8 ساعات في اليوم؛ يتم مكافأتهم كلام منتهي».

وأشار إلى ترحيب العاملين بالهيئة بهذا القرار، معقبا: «قالوا لي يا فندم لسنا أقل وطنية من زملائنا في وزارة النقل.. وهنشتغل يوم السبت ومش هنروح إلا بإنهاء كل طلبات المستثمرين في نفس اليوم».