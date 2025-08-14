اختراق إلكتروني لفنادق إيطالية وعرض آلاف الهويات للبيع على الدارك ويب

أعلنت وكالة إيطاليا الرقمية أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "My docs"، نفذت هجوما سيبرانيا واسع النطاق استهدف عددا من الفنادق الإيطالية أسفر عن سرقة آلاف الوثائق الشخصية للنزلاء.



ووفقا لبيان صادر عن وكالة "AGID"، فقد بدأت عمليات الاختراق في يونيو الماضي، إلا أن المجموعة قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بنشر منشورات جديدة على الإنترنت المظلم، تعرض فيها للبيع أكثر من 70 ألف وثيقة هوية قالت إنها مسروقة من أربعة فنادق مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتشمل البيانات المسروقة صورا ممسوحة ضوئيا عالية الدقة لوثائق رسمية مثل جوازات السفر، وبطاقات الهوية، وغيرها من المستندات التي قدمها النزلاء خلال إجراءات تسجيل الوصول.

وأكدت أنها تتابع الحادث بالتنسيق مع السلطات المختصة وجهات إنفاذ القانون، لاحتواء تداعيات الهجوم وتحديد هوية الفاعلين.

وحذرت في الوقت ذاته المؤسسات السياحية من مخاطر أمن البيانات وضرورة تشديد إجراءات الحماية السيبرانية.

وحثت الوكالة الفنادق المتضررة على إبلاغ الضحايا المحتملين، واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز البنية التحتية الأمنية الرقمية، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الجهات الرسمية لكشف ملابسات الهجوم.

ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه القطاع السياحي الإيطالي انتعاشا ملحوظا، ما يجعل المؤسسات الفندقية أكثر عرضة لهجمات إلكترونية تستهدف المعلومات الحساسة للنزلاء.