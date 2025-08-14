محافظ كفرالشيخ يتابع هدم عمارتين آيلتين للسقوط بمدينة بلطيم لحماية المواطنين

أعلنت محافظة كفرالشيخ اليوم أن المحافظ تابع تنفيذ قرار هدم عمارتين إسكان بمدينة بلطيم، بمساحة إجمالية 300 متر مربع، طبقًا للتقارير الفنية والانشائية التي أثبتت أن وجودهما يشكل خطرًا داهمًا على حياة السكان والمارة، وذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد المحافظ أن سلامة المواطنين وأرواحهم تأتي على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن أعمال الهدم تمت بشكل منظم ودون أي معوقات، ومشدداً على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مبانٍ تشكل خطورة على الأرواح أو تخالف اشتراطات السلامة الإنشائية. وأوضح أن هناك خطة متكاملة لحصر المباني الآيلة للسقوط والتعامل معها فورًا.

وأضاف المحافظ أن جهود الأجهزة التنفيذية مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجارية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي والعمل على حلها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على أمن وسلامة الأهالي وممتلكاتهم.