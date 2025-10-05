ما زال النادي الأهلي يبحث عن مدير فني جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة، بعد قرار مجلس الإدارة بإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو نتيجة لسوء، ومنذ لحظة الإعلان عن رحيله، ارتبط اسم المارد الأحمر بعدد من المدربين البارزين، لكن المفاجأة أن كلما اقترب من التعاقد مع أحدهم، يأتي نادٍ آخر ويخطفه من تحت أنظار القلعة الحمراء.

وتكرر في الأسابيع الماضية مشهد بات مألوفًا لجماهير الأهلي، اسم جديد يرتبط بالنادي، يبدأ التفاؤل، ثم تنقلب الطاولة فجأة بتوقيع المدرب لنادٍ آخر، وفيما يلي أبرز الأسماء التي كانت قريبة من تدريب الأهلي، لكنها خرجت من الحسابات سريعًا.

سيرجيو كونسيساو.. البداية التي لم تكتمل

المدرب البرتغالي المخضرم كان أبرز الأسماء على طاولة إدارة الأهلي، وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة، لكن سرعان ما دخل الاتحاد، السعودي، للتفاوض مع المدرب، لتعويض رحيل المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي أقيل من منصبه الأحد الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة العميد توصلت إلى اتفاق مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين ونصف.

برونو لاج.. خيار مميز ولكن

تواصل الأهلي مع البرتغالي برونو لاج، الذي يمتلك خبرات قوية في أوروبا، وشهدت المفاوضات مرونة أولية، لكن دخل نادي السد القطري، في خط التفاوض مع المدرب، وأنهى فرص الأهلي، حيث فضّل المدرب البقاء في أوروبا، لكن في النهاية حسب تقارير صحفية عديدة أكدت أن لاجي، أنهى جميع التفاصيل المتعلقة بانضمامه للدوري القطري.

توماس بيرج.. القصة الأقرب للأهلي

الدرنماركي، توماس توماس بيرج، الذي كان ضمن خيارات الأحمر، حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية، جاء الرد سريعًا من فريق بوجون شتشين البولندي، الذي أعلن تعيينه مديرًا فنيًا للفريق في نفس اليوم، ليُغلق ملفه تمامًا.

تشيسلاف ميشنيفيتش.. يتقرب من منتخب الصين

أحد آخر الأسماء التي طرحت أنها ضمن حسابات الأهلي في الساعات الأخيرة، هو المدرب البولندي، الذي سبق له قيادة منتخب بولندا في كأس العالم، دخل في مفاوضات مع القلعة الحمراء، لكن تلقى البولندي، العديد من العروض مؤخرًا، أبرزها من منتخب الصين الأول لكرة القدم بعد رحيل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في يونيو الماضى.