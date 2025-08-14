زعيم الحوثيين: استهدفنا سفينة في أقصى البحر الأحمر هذا الأسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، استهداف سفينة في أقصى البحر الأحمر هذا الأسبوع.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إن "جبهة الإسناد اليمنية لغزة نفذت هذا الأسبوع عمليات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا وحيفا وعسقلان وبئر السبع والنقب وأم الرشراش في فلسطين المحتلة".

وأضاف "نفذنا هذا الأسبوع عملية استهداف ضد سفينة مخالفة لقرار الحظر في أقصى شمال البحر الأحمر"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وقال إن " عمليات الإسناد مستمرة في مسارها العسكري وفي البحر، معتبرا أنها مؤثرة على إسرائيل".

وصباح اليوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر ، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.