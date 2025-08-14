شهد مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، أزمة خطيرة، بعد تدفق مفاجئ لمياه الصرف الصحي داخل أقسامه، بما فيها قسم الطوارئ الميداني.

وقال الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن «القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خانيونس لم يكتفِ بحصد الأرواح وتدمير المنازل، بل امتد أثره ليضرب قلب القطاع الصحي».

وأشار إلى أن «تضرر شبكات الصرف الصحي أدى إلى طفح مياه الصرف داخل مجمع ناصر الطبي، لتغرق أروقة المستشفى بمياه ملوثة تهدد حياة المرضى الذين يصارعون للبقاء، وتضع الطواقم الطبية في مواجهة كارثة بيئية وصحية جديدة».

وأضاف: «وسط رائحة العفن والمياه الراكدة، يحاول الأطباء والممرضون تقديم العلاج في ظروف تفتقر لأدنى مقومات السلامة، في مشهد يجسد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع».

من جهته، أكد الدكتور إياد برهوم، المدير الإداري للمجمع الطبي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع حتى الآن وصول الفرق الفنية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، وجهت إدارة المستشفى نداء استغاثة عاجلا إلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، داعية إلى تدخل سريع للضغط على إسرائيل للسماح بإصلاح البنية التحتية المتضررة.

وجاء هذا النداء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من تدهور حاد؛ بسبب الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية.

ويعد مجمع ناصر الطبي من أهم المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، حيث يقدم خدماته لنحو نصف مليون مواطن في محافظة خانيونس.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في القطاع، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري؛ بسبب استمرار القيود الإسرائيلية ومنع إدخال المعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة.