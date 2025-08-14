 محافظ الأقصر يقرر وقف عمل عمال النظافة في أوقات ذروة الطقس الحار - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 2:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

محافظ الأقصر يقرر وقف عمل عمال النظافة في أوقات ذروة الطقس الحار

محمد راشد
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 2:16 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 2:16 م

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع حالة الاستعداد القصوى لحين تحسن الأحوال الجوية؛ وذلك لمواجهة أي تداعيات محتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة اللحظية للأوضاع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأوضح محسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالأقصر، أن الأوضاع مستقرة حتى الآن ولم ترد أي شكاوى لغرف العمليات، مشيرًا إلى أن المحافظ أصدر قرارًا بوقف عمل عمال النظافة في أوقات الذروة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك