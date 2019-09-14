18 تصريحا رد بهم الرئيس السيسي على فيديوهات شككت في مشروعات الدولة والهيئة الهندسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا للتشكيك في سياسات ومشروعات الدولة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع».

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

1• بقالنا أسبوعين معندناش غير موضوع...والله هذا كذب وافتراء.

2• مش خايفين على جيشكم وضباطكم الصغيرين إنهم يتهزوا لما قيادتهم يتقال عليهم ناس مش كويسين؟

3• كل الأجهزة قالولي لو سمحت متتكلمش، وقلتلهم إن اللي بيني وبين الناس الثقة، وعلشان أريح كل مصري ومصرية موجودين في بيتهم.

4• الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدًا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على قياداته.

5• صحيح لما يتقال إن هناك حالة وفاة في أحداث القناة، لكن يقال إنها تأجلت 3 أو 4 أيام حتى افتتاح القناة! بقى الراجل دا يعمل في أهل بيته كده؟

6• يتقال الراجل دا عمل المدفن دا، طب على حساب مين؟ في إشارة إلى عدم تحمل الدولة نفقة المدفن.

7• لما رحت الرئاسة قلت لهم لا أنا ولا اللي في الرئاسة يأكل على حساب الدولة، كل واحد يأكل على حسابه.

8• كل الهدايا اللي جاتلي قد الأرقام دي ألف مرة، ومعمول لها متحف اسمه متحف الرئيس.

9• كل حاجة اتعملت واتقالت خلال الأسبوعين اللي فاتوا، هدفها تحطيم إرادتكم وإفقادكم الثقة وتشكيل خطر كبير على الدولة.

10• كل أم وأب كبار مصدقني وبيدعوا ليّ، ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص، ودي قيم معروفة عني من زمان أوي.

11• عامل قصور رئاسية وهعمل، دي باسم مصر، أنا بعمل دولة جديدة.

12• أنتم فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه؟

13• متقلقوش، لا نسمح في مؤسسات الدولة كلها يكون فيه حد مش كويس ويستمر معانا.

14• بابني في العاصمة الإدارية دولة الدنيا كلها هتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟

15• يقولك الحقوا فلوس الشعب وقناة السويس والكلام الصغير اللي بيتقال، مصر بلد كبيرة أوي بكم، وتستحق تتعامل على إنها كبيرة.

16• لا يستطيع أحد الاعتداء على مصر بشكل مباشر؛ لأسباب كثيرة أحدها امتلاكها جيش هو الأقوى في المنطقة.

17• الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تبلغ قيمتها 175 مليار جنيه.

18• اتعلمت مشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الفترة الأخيرة، وجايين تشككوا في ذمم الناس؟

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.