إصابة شخصين في هجوم طعن بمدرسة ثانوية في كرواتيا واحتجاز منفذ الهجوم

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قالت السلطات الكرواتية، إن طالبا في مدرسة ثانوية بالعاصمة زغرب طعن زميلا له وحارسا في المدرسة وأصابهما بجروح اليوم الجمعة.

وتم القبض على منفذ الهجوم. وقالت وزارة التعليم الكرواتية إنه استخدم "أداة حادة" في الهجوم.

وخضع الطالب الذي تعرض للطعن لعملية جراحية بسبب إصابته بعدة بجروح لكن حالته لم تعد خطرة، بينما أصيب موظف المدرسة بجروح في وجهه، وفقا السلطات.

وذكرت بوابة "إندكس" الإخبارية أن الهجوم جاء عقب خلاف نشب بين الطالبين أمس الخميس. وأظهرت مقاطع مصورة من مسرح الحادث تطويق المبنى أثناء تحقيق الشرطة.

وفي ديسمبر 2024، دخل طالب سابق مسلح بسكين إلى مدرسة في زغرب، وطعن طفلة (7 سنوات) حتى الموت، وأصاب ثلاثة أطفال آخرين ومعلمهم. وأُدين وصدر حكم ضده بالسجن 50 عاما. ودفع الهجوم المدارس في زغرب وأماكن أخرى إلى الاستعانة بحراس لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.