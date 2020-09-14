قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن موازنة المواطن هدفها إطلاع المواطن على موازنة بلده والضرائب والدمغة وأي نوع من أنواع الإنفاق، مؤكدة أنه حق أصيل له.

وأضافت عيد، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الموازنة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يتم وضعها مع مساحة مالية وسياسة استباقية وحزم تحفيزية لكل القطاعات؛ من أجل استمرار عجلة الإنتاج.

وأشارت إلى أن «هدف موازنة المواطن هو استكمال كل ما بدأته الوزارة من إصلاح اقتصادي خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن».

وأوضحت متحدثة شؤون الموازنة بوزارة المالية أن هدف موازنة المواطن هذا العام أن تكون وثيقة وآلية لإشراك المواطنين، لافتة إلى عقد جلسات استماع جماهيري حتى يشارك المواطنون برأيهم.

ولفتت إلى أن الجلسات تستهدف تعريف المواطن بالمشروعات والخطة الاستثمارية الممولة من موازنة العام المالي الحالي، ومعرفة رؤية الإصلاح، مؤكدة أن المواطن شريك فعال فيما يخص موازنة بلده.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أصدرت للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020-2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي».

وقال محمد معيط وزير المالية إن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم في استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي.