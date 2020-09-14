الباحثون يعودون إلى القطب الجنوبي لأول مرة منذ تفشي كورونا

انطلق اليوم الاثنين علماء إلى القطب الجنوبي، من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، وذلك لأول مرة منذ بدء تفشي جائحة كورونا.

وخضع العلماء لحجر صحي مدته ستة أسابيع تقريبًا قبل بدء الرحلة.

وتم تأجيل الرحلة التي كان مخططًا لها في البداية في شهر أغسطس بواسطة القوات الجوية الأمريكية، مرارًا، بسبب العواصف القوية في المنطقة، مما أدى إلى تمديد فترة عزل نحو 100 من الباحثين والموظفين، بعد أن كان مقررا لهم في البداية أن يبقوا لأسبوعين فقط.

وتم تخفيض البرامج المقررة في القطب الجنوبي خلال موسم الصيف، الممتد من شهر سبتمبر وحتى مارس، إلى الحد الأدنى منها بسبب أزمة الوباء.