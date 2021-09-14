 حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا بالأقصر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 8:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 8:17 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، اليوم /الاثنين/ حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة الدير، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 56 حالة تعد متعدية على أراضي أملاك دولة منافع ري.
وتأتي الحملة في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.


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