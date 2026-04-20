الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالدفاع عن الديمقراطية في ذكرى انتفاضة 1960 المؤيدة للديمقراطية

شدد الرئيس الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" اليوم الأحد على أهمية الدفاع عن الديمقراطية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 1960 المدنية المؤيدة للديمقراطية التي أدت إلى الإطاحة بأول رئيس لكوريا الجنوبية "ري سيونج-مان".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ66 لـ "ثورة 19 أبريل"، شبّه "لي" مقاومة الشعب خلال انتفاضة عام 1960 بمحاولة الرئيس السابق "يون سيوك-يول" لفرض الأحكام العرفية في عام 2024، قائلا إن "الصيحة العالية" للشعب ساعدت في الإطاحة بـ"نظام متعجرف وظالم".

وقال "لي" في مقبرة 19 أبريل الوطنية، شمال سول، التي تضم رفات القتلى في الانتفاضة: "إن روح ثورة 19 أبريل، التي أنهت الدكتاتورية القاسية وترسخت في دستور كوريا الجنوبية، هي التي مكنت البلاد من تجاوز ليلة التمرد الباردة في ديسمبر 2024".

وأكد "لي" على ضرورة حماية الديمقراطية، قائلا: "عندها فقط يمكننا منع القوى المعادية للديمقراطية من سلب حريتنا مرة أخرى والدوس على الحياة اليومية الثمينة لشعبنا".

وتابع "تغرس أحذية الدكتاتورية العسكرية جذورها في شقوق عدم المساواة والفقر وتبرر تدمير الديمقراطية. ولهذا السبب أواصل التأكيد، رغم أن ذلك قد يبدو عنادا في بعض الأحيان، على أن مسؤولية السياسة تكمن حصريا في معيشة الشعب، وأن حياة الشعب هي السبب الحقيقي لوجود الدولة"، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

ثم تعهد بتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لـ"ديمقراطية الحرية والمساواة والوحدة والتضامن" التي هي "محفورة بعمق في جينات الشعب الكوري".

كما قدم "لي" تعازيه لأسر الطلاب والمدنيين الذين قتلوا في الانتفاضة، ووعد بتخليد ذكرى تضحياتهم.

يذكر أن الانتفاضة المدنية اندلعت في 19 أبريل/نيسان بسبب الغضب العام من تزوير الانتخابات الرئاسية من قبل حكومة "ري" التي كانت في السلطة آنذاك.

وبلغت سلسلة الاحتجاجات الطلابية في جميع أنحاء البلاد ذروتها في 19 أبريل/نيسان، حيث قتل وأصيب مئات المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة المسلحة.

وأجبرت الانتفاضة في النهاية "ري" على التنحي بعد 12 عاما في منصبه.