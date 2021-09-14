تلميذ أحمد منيب يطلق ألبومه الأول بعد اعتزاله الغناء 25 سنة

يستعد المطرب صبري للعودة إلى الساحة الغنائية بعد اعتزاله لمدة 25 سنة، عبر مشروع ألبوم غنائي جديد.

وانتهى صبري من تسجيل أغنيات ألبومه، الذي يضم 6 أغنيات مختلفة، يتعاون خلالها مع مجموعة من الشعراء والملحنين من الجيل الوسط ممن وضعوا بصمتهم في الساحة الفنية على مدار عقدين، على رأسهم الشاعرة كوثر مصطفى، صاحبة روائع محمد منير"علي صوتك بالغنا" و"سو يا سو"، والتي تتعاون مع صبري عبر أغنيتين، من بينهما أغنية "غزالة".

كما يقدم صبري خلال الألبوم المنتظر دويتو غنائي يجمعه مع الفنان فتحي منيب، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، كما يتعاون مع الملحن أكرم مراد، ابن شقيقة الملحن العالمي حمزة علاء الدين، إضافة إلى الشاعر ممدوح فوزي وطاهر البرعي وعبد الرحمن طايع والموزع والملحن عمرو أبو زكري وحاتم نصر و وليد مصطفى والشاعر الراحل حسن رياض، مبدع أغنيات "من غير ما تتكلمي" و"برج حمام".

وأطلق صبري أولى بشائر الألبوم الجديد عبر أغنية "محلاها"، والتي تغنى خلالها بكلمات الشاعر ممدوح فوزي وتوزيع حاتم نصر، وألحان أكرم مراد، ويستعد حاليا لإطلاق أغنيته الأولى مع كوثر مصطفى خلال أيام بشكل فيديو كليب، مع تحضيره لجولة حفلات غنائية.

وبدأ صبري رحلته الغنائية في نهاية الثمانينات، وتبنى الراحل أحمد منيب موهبته الغنائية عندما صادفه في حفل جمع نخبة من نجوم الثمانينات، منهم علاء عبد الخالق وحميد الشاعري وهشام عباس، وقرر منيب العمل على مشروع غنائي مع صبري من كلماته وألحانه لمدة عام قبل أن يبصر النور عند وفاته، ليحاول من بعده صبري المضي قدما بمشروعه الموسيقي الخاص بعد اعتزاله الغناء من وقتها، حتى قرر العودة هذا العام بألبومه الأول الذي تأجل صدوره 25 عاما.